Al volante ubriachi, patenti ritirate

È spuntata anche un po’ di droga durante l’operazione dei carabinieri del comando compagnia di Codogno che, nei giorni scorsi, ha intensificato i controlli sulle strade. Nella fattispecie sono state verificate tre violazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica, con altrettante patenti ritirate a San Rocco al Porto, Orio Litta e Guardamiglio mentre ad Orio è stato pizzicato un automobilista senza licenza di guida. Un 34enne extracomunitario è stato invece fermato, sempre a Orio, con tre grammi di cocaina, quantitativo definito per consumo personale e dunque segnalato al Prefetto. Infine, stretta sui monopattini con una multa a un minorenne italiano in giro senza il casco protettivo obbligatorio. Infine, a Zorlesco sono stati trovati due extracomunitari di 27 anni privi di permesso di soggiorno: sono stati espulsi dall’Italia.