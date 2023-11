Al passaggio a livello crolla a terra la sbarra

La sbarra del passaggio a livello di viale Santa Maria è caduta a terra, sono arrivati i tecnici ma la riparazione ha fatto accumulare al primo treno un ritardo di 45 minuti. Giovedì intorno alle 20 la sbarra in direzione centro città è piombata al suolo. Subito il treno arrivato in stazione da Treviglio e pronto per ripartire con destinazione Cremona è stato fermato. Sono stati fatti intervenire i tecnici che hanno anche coordinato il traffico, permettendo il superamento del passaggio a livello senza pericoli. Il primo treno, in stazione alle 20.29, ha dovuto attendere tre quarti d’ora. Quindi è stato fatto passare, con tutte le cautele del caso, con la sbarra ancora da sistemare e gli operatori al lavoro. Tutto è tornato normale con il treno delle 21.29. Purtroppo da settembre i guasti ai passaggi a livello sono ormai una decina e affliggono le barriere di Castelleone, Capralba e Caravaggio, facendo accumulare molti minuti di ritardo ai treni e indisponendo non poco i passeggeri, flagellati da continui disagi sulla Crema-Treviglio-Milano, tanto che il consigliere pd Matteo Piloni ha chiesto un colloquio con la dirigenza di RfI.

P.G.R.