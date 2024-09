Al lavoro in bici. Un concorso per i dipendenti dell’Asst di Lodi

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi partecipa attivamente alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in programma dal 16 al 20 settembre, promuovendo la Giornata Nazionale “Bike to work” prevista per venerdì 20 settembre. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni di Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro (WHP) e mira a incentivare la mobilità sostenibile tra i dipendenti delle sue quattro sedi: Lodi, Sant’Angelo Lodigiano, Casalpusterlengo e Codogno. La Settimana Europea della Mobilità è la principale campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile. L’edizione di quest’anno è dedicata al tema “La condivisione degli spazi pubblici” e si propone di migliorare la qualità della vita urbana. In questa occasione, il Coordinamento Promozione Salute dell’Asst di Lodi organizza, come ogni anno, un concorso interno riservato ai dipendenti: partecipando alla Giornata “Bike to work”, i dipendenti sono invitati a recarsi al lavoro in bicicletta e a scattare una foto con la propria bici davanti al luogo di lavoro. Le foto dovranno essere inviate nella giornata del 20 settembre al Coordinamento Promozione Salute tramite WhatsApp o e-mail. Tra tutti i partecipanti verranno estratti 8 vincitori, 2 per ciascuno dei presidi ospedalieri di Lodi, Sant’Angelo Lodigiano, Casalpusterlengo e Codogno. I vincitori riceveranno un pacchetto-premio che include: un rituale rilassante e rigenerante nel Centro Benessere Dolce Stilnovo di San Martino in Strada, un mese di corso di inglese gratuito presso la Wall Street English di Lodi, gadget per la bicicletta offerti dal Circolo aziendale Enal/Cral, Banca Centropadana Lodi, Gastone Cicli e FIAB Lodi.