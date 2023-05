Agricoltura e sfida energetica "Vogliamo rinnovare le aziende La burocrazia non ci ostacoli"

di Paola Arensi

Settore agricolo e sostenibilità energetica, l’impatto economico della transizione verso le rinnovabili e il delicato equilibrio tra tenuta delle imprese e esigenze dei consumatori alla luce dei cambiamenti in atto sono stati i temi approfonditi ieri mattina nell’auditorium Tiziano Zalli di Lodi durante un convegno promosso dalla Confagricoltura Milano, Lodi e Monza Brianza. Prestigiosi gli ospiti intervenuti davanti a un nutrito pubblico di esperti del settore. Ad aprire i lavori è stato Francesco Pacchiarini, presidente di Confagricoltura Milano, Lodi e Monza Brianza. "II mondo agricolo sta attraversando un momento di particolare complessità e si trova a fronteggiare sfide ambiziose, tra queste la transizione ecologica che ha visto il comparto protagonista nella conversione alle energie rinnovabili, solare o biomasse – ha ricordato –. La politica deve spingere su questo tema, perché burocrazia e lungaggini non rallentino lo sforzo già compiuto dalle nostre imprese in investimenti e innovazione e si possano attuare concretamente e nel più breve tempo possibile gli interventi di potenziamento della produzione di energia pulita, tra cui quelli finanziati dal Pnrr".

Quindi il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio ha ringraziato "Confagricoltura, sempre attenta alle tematiche di sostenibilità ambientale" e si sono susseguiti gli interventi di Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Paolo Arrigoni, presidente del Gestore dei servizi energetici Gse, Piero Gattoni presidente del Consorzio italiano biogas, Piero Manzoni di Simbiosi, Marco Ortu presidente e ad di Bioenerys Snam, Massimiliano Giansanti presidente di Confagricoltura. "La sfida energetica si vince grazie a mobilità smart, sostenibile e attenta all’ambiente – ha affermato Lucente –. A cominciare dalle innovazioni legate alla mobilità elettrica e alle soluzioni alternative per trasportare le merci, dai camion elettrici al trasporto su acqua e ferro. Lavoriamo per una Lombardia connessa, con infrastrutture e servizi moderni". "Il nostro obiettivo – ha aggiunto – deve essere la decarbonizzazione del sistema dei trasporti: dobbiamo quindi lavorare, continuando ad investire in mezzi ecologici e nuove tecnologie. Solo se tutti camminiamo verso questa direzione, il futuro sarà vincente. Proprio in tale ottica, stiamo lavorando per incrementare la quota di trasporto merci su ferro. È necessario, poi, sostenere la rete idroviaria regionale, con la riqualificazione dei porti fluviali".