Aggressione alla stazione di Piacenza. Ricercato catturato in paese

Un arresto è avvenuto ieri a Guardamiglio, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Procura di Piacenza e condotta dalla Squadre Mobili di Piacenza e Lodi per i delitti di tentato sequestro di persona e lesioni aggravate dall’uso delle armi. Tra Lodi e Piacenza ieri sono state eseguite perquisizioni a carico di tredici persone, un locale notturno piacentino ed un’impresa edile lodigiana. Lo scorso 26 novembre vicino alla stazione di Piacenza uno straniero era stato aggredito da due connazionali per una vendetta riconducibile alla sfera sentimentale, ma era riuscita a sfuggire, allertando le forze dell’ordine. Una volta riconosciuti ed individuati i responsabili l’Autorità giudiziaria aveva emesso la misura cautelare della custodia in carcere. Il primo dei due indagati era stato arrestato a gennaio e condotto in carcere a Piacenza. Il secondo, che aveva fatto perdere le proprie tracce (ed era pluripregiudicato per reati contro la persona, e per due volte già scappato all’estero per sottrarsi a catture, venendo sempre poi arrestato) è stato rintracciato a Guardamiglio mentre si stava dirigendo verso una casa oggetto di perquisizione. Alla vista dei poliziotti è scappato, ma dopo un inseguimento per un chilometro è stato arrestato.