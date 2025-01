Aggiudicato l’appalto per sistemare il nido

Aggiudicato l’appalto per i lavori di riqualificazione dell’asilo nido “Girotondo“ di Lodi. Il Comune ha affidato il cantiere alla Novedil srl, di Dovera (Cremona). Si tratta di piccoli, ma importanti lavori di manutenzione straordinaria di cui il nido comunale, situato in piazza Gobetti, tra viale Europa e viale Pavia, aveva bisogno da tempo. Nello specifico il cantiere è finalizzato al rifacimento della tettoia dei bagni esterni, alla posa di una nuova recinzione per il giardino e al rifacimento delle scossaline e dei canali del tetto. Il costo dei avori è di 8mila euro più Iva al 22%. L’urgenza dei lavori era stata manifestata al Comune dallo stesso asilo. In città, sempre in tema nidi, presto si inizierà col cantiere del nuovo asilo al primo piano dell’ex Fanciullezza, in via Strada Vecchia Cremonese: verrà realizzato con i fondi Pnrr all’impresa Meschiari di Carpi (Modena), che ha vinto la gara a novembre; avrà 60 posti. L.P.