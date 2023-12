Addio all’ex assessore. Giuseppe Agello: "Innamorato della città"

È scomparso ieri mattina Giuseppe Agello (nella foto), ex assessore della Giunta del sindaco Flavio Parmesani durante il mandato tra il 2009 e il 2014 ma anche consigliere comunale per diversi anni: 71 anni, Agello lascia la moglie e tre figli. I funerali si terranno domani alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo. Geometra, era anche un conosciuto e stimato amministratore condominiale. Era uno dei volti della politica locale di sponda centrodestra (è stato esponente di Forza Italia) ma apprezzato da tutti indistintamente per il suo impegno, professionalità, pacatezza e signorilità. "Ci lascia – dice il sindaco Elia Delmiglio – una persona preparatissima, appassionata ed innamorata della nostra città". M.B.