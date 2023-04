Musica lungo l’Adda, scatta l’allarme rave party: arrivano le forze dell’ordine, ma era solo una grigliata

Boffalora d’Adda (Lodi) – Allarme rave party pasquale tra Lodi e Boffalora D’Adda, ma era solo una grigliata tra giovanissimi.

Dopo i precedenti lodigiani, nella zona della Cava di Maleo e dell’ex conceria Palladio di Somaglia solo per citare gli ultimi due principali, alle prime segnalazioni di viavai sospetto di giovani, la sera di Pasqua, dalle 18, lungo le stradine che dal ristorante La Cava arrivano alla diga lungo l’Adda e al confine tra Lodi, Boffalora e Montanaso, le forze dell’ordine lodigiane si sono attivate in modo massiccio. Sul posto sia la polizia che i carabinieri della compagnia di Lodi. Fortunatamente non si trattava di un rave sulle spiagge del fiume Adda, come si temeva dopo aver avvertito la musica ad alto volume e avere trovato una sessantina di ragazzi intenti a divertirsi. Un “rave“ vero era stato infatti organizzato tre anni prima nello stesso punto.

Era invece una grigliata che dal giorno si era prolungata fino alla prima parte della serata, quando i genitori sono passati a prendere gran parte dei ragazzi più giovani. Altri invece sono tornati a casa autonomamente. Alle 23 tutto si è risolto senza conseguenze. La presenza delle forze dell’ordine aveva soprattutto la finalità di garantire sicurezza dato che l’area è buia e sostarci di notte può essere pericoloso.