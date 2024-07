Abilità musicali. Sfida a otto in via Fanfulla

Una proposta del tutto nuovo si affaccia nella città di Lodi. è chiama “Il Salotto del Drop: Battle di Beatbox“. Si tratta della prima competizione di beatbox fatta in città, organizzata dalle associazioni giovanili Circolo del Porro e Argine, in collaborazione con IBF (Italian Beatbox Family); l’evento è stato presentato ieri alla presenza dell’assessore Francesco Milanesi ed è inserito nel programma “Lodi al Sole“. Sarà una competizione in cui 8 partecipanti si sfideranno, facendo quarti, semifinali e finali, competendo uno contro uno a suon di abilità musicali. Gli otto verranno via via giudicati dai tre giudici presenti all’evento, tre beatboxer professionisti famosi in tutta la scena italiana: Azel, il più e più volte campione italiano di beatbox, famoso a livello internazionale; Dynamatt, l’attuale campione italiano e Rich, tra i più interessanti beatboxer in crescita. A suon di musica e ritmo prodotto solo con la bocca. L’iniziativa è prevista sabato dalle 20 a Palazzo San Cristoforo, via Fanfulla 14.