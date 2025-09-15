Leroy Merlin assume 100 persone ad Arese: come candidarsi e quali sono le date dei colloqui

Arese – Due giornate di selezione in presenza per il nuovo punto vendita di Leroy Merlin ad Arese. L’azienda, multispecialista per il miglioramento della casa grazie all’offerta di soluzioni complete di prodotti e servizi, è alla ricerca di oltre 100 nuove figure professionali per il nuovo store che aprirà nell’area di fronte al centro commerciale Il Centro di Arese, in provincia di Milano.
Il nuovo store in fase di costruzione, aprirà ad aprile 2026, si estenderà su una superficie complessiva di 7.500 metri quadri interni e 3.000 esterni. I profili professionali ricercati sono destinati ai seguenti settori.
1) Vendita e consulenza: figure specializzate in settori come arredo bagno, rivestimenti, giardinaggio, climatizzazione e fotovoltaico.
2) Servizi al cliente: addetti alla cassa e alla gestione delle relazioni con il pubblico.
3) Logistica: addetti alla supply chain e alla gestione del magazzino.
I candidati interessati potranno partecipare a una sessione di colloqui dal vivo che si terranno presso Villa Litta a Lainate nelle date del 29 settembre e 18 novembre 2025. Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura a Leroy Merlin Italia tramite questo link.
I candidati ritenuti idonei verranno contattati direttamente dal team di recruitment dedicato, che darà loro le indicazioni per partecipare alla giornata di live recruiting. Le persone selezionate seguiranno un percorso di formazione completo che include affiancamento con i responsabili, moduli di e-learning e coaching, per sviluppare sia competenze tecniche che relazionali.