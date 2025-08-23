Esselunga apre una nuova sede in Brianza, 70 posti di lavoro in arrivo: ecco come candidarsi

Monza – Il mondo del lavoro nella zona di Monza e Brianza si arricchisce di una nuova importante opportunità: Esselunga sta per aprire un nuovo punto vendita a Novedrate, con l’assunzione prevista di 70 nuovi dipendenti. Dopo mesi di attesa e speculazioni, l’arrivo del colosso della grande distribuzione sembra ormai imminente.

L’annuncio dell’apertura non è una novità: era già stato comunicato lo scorso febbraio, culminando con un job day organizzato a marzo. Tuttavia, nelle ultime settimane sono apparsi segnali concreti che confermano l’avvicinarsi dell’apertura. Lungo via Provinciale, dove un tempo si trovava il Carrefour, sono comparsi i caratteristici cartelli con il logo Esselunga, lasciando poco spazio ai dubbi sulla trasformazione in corso.

La scelta di Novedrate non è casuale: il nuovo punto vendita rappresenta un’apertura strategica per l’azienda milanese. Situato al confine con la Brianza e nella parte meridionale della provincia di Como, il negozio si trova in una zona ben collegata con un bacino d’utenza di notevole importanza.

Sebbene non sia ancora stata comunicata una data ufficiale di apertura (si parla di alcuni mesi), Esselunga ha già iniziato il processo di selezione del personale. Al momento, la posizione più rilevante è quella di addetto alle vendite nel reparto freschi, che comprende diverse specializzazioni: macelleria, gastronomia, pescheria e panetteria.

Un aspetto interessante della proposta lavorativa riguarda la fase di inserimento: “In attesa dell’apertura del nuovo negozio di Novedrate, la risorsa selezionata lavorerà per alcuni mesi all’interno dei punti vendita Esselunga già esistenti”, spiegano dall’azienda. Questo approccio garantisce continuità lavorativa e formazione sul campo fin da subito.

Esselunga garantisce un percorso strutturato che prevede apprendimento sul campo attraverso l’affiancamento con colleghi esperti, integrato da sessioni formative in aula specifiche per le competenze richieste dal ruolo. Il profilo ricercato dovrà occuparsi di diverse attività fondamentali:

lavorazione e trasformazione delle materie prime nei reparti freschi,

gestione logistica del punto vendita, incluse le attività di stoccaggio ed esposizione prodotti,

assistenza e servizio clienti, elemento chiave dell'esperienza Esselunga,

controllo degli standard di sicurezza e rispetto delle normative (tra cui HACCP).

Per chi è interessato alle opportunità di lavoro presso il nuovo punto vendita, è consigliabile monitorare regolarmente il sito ufficiale dell’azienda e le piattaforme dedicate alle candidature.