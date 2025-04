Rugby Sound: salta il concerto di Baby Gang, al suo posto Artie 5ive e Niky Savage

LEGNANO (MILANO), 8 aprile 2025 - Il concerto di Baby Gang, inizialmente previsto per domenica 13 luglio, è stato ufficialmente annullato. A comunicarlo sono gli stessi organizzatori del festival Rugby Sound, che hanno annunciato anche il recupero della data con l’arrivo sul palco dell’Isola del Castello di Artie 5ive e Niky Savage, due protagonisti assoluti della scena urban italiana.

Cambia anche la serata del 6 luglio: lo show di Nerissima Serpe, Papa V e Fritu, originariamente in programma per il 13 luglio, sarà anticipato e si unirà alla serata di Kid Yugi. Una scelta che promette di arricchire ulteriormente una delle notti più attese del festival. Gli organizzatori hanno fatto sapere che nella prossima settimana verranno fornite tutte le informazioni per chi vorrà richiedere il rimborso dei biglietti acquistati per il concerto di Baby Gang e degli abbonamenti coinvolti.

Annullato il concerto di Baby Gang

I “rimpiazzi”

La nuova line-up del 13 luglio porta così a Legnano due artisti amatissimi dal pubblico. Artie 5ive ha da poco pubblicato un nuovo progetto discografico, uscito il 28 marzo, che ha subito ottenuto un enorme successo. Diciotto tracce, alcune già note, impreziosite dalle collaborazioni con Capo Plaza, Tony Boy, Kid Yugi e Guè. Un album che segna un nuovo capitolo per un artista che vanta già 9 dischi di platino, 12 d’oro e oltre 3,5 milioni di ascoltatori mensili.

Uno scatto promozionale del rapper Artie 5ive

Niky Savage, invece, ha vissuto la sua esplosione definitiva nell’estate 2024 e nei mesi successivi, girando ininterrottamente i principali festival italiani e collaborando con nomi del calibro di Fedez, Emis Killa e lo stesso Artie 5ive.

Domenica 13 luglio si preannuncia quindi come una serata imperdibile per tutti gli appassionati della scena trap e urban, pronta a trasformare ancora una volta l’Isola del Castello nel cuore pulsante della musica estiva.