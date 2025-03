Ecco il Rugby Sound Festival. Sarà un’estate a tutto volume

Il Rugby Sound Festival si prepara a regalare un’altra notte indimenticabile con un appuntamento speciale per la sua ventiquattresima edizione. L’11 luglio, all’Isola del Castello di Legnano, tornerà il Deejay Time, lo spettacolo che vede protagonisti Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, dopo il grande successo dello scorso anno. Dopo la recente data all’Unipol Forum del 28 febbraio, che ha visto migliaia di fan scatenarsi sulle note della musica dance, il celebre programma radiofonico farà tappa a Legnano per far rivivere le atmosfere degli anni ‘90 e 2000. Sarà un viaggio musicale tra le hit che hanno segnato un’epoca, un mix di nostalgia ed energia travolgente che riporterà il pubblico direttamente nelle serate indimenticabili della dance elettronica.

I biglietti saranno disponibili da oggi alle 15 su Ticketmaster.it, TicketOne.it, TicketSMS e Mailticket.it. Sarà possibile acquistare anche il biglietto con early entry, che permetterà di accedere all’area del concerto in anticipo rispetto all’apertura ufficiale dei cancelli. L’attesa è alta per uno show che promette di far ballare tre generazioni, con le icone della dance italiana pronte a trasformare Legnano in una gigantesca pista da ballo sotto le stelle.

Il Rugby Sound Festival si conferma ancora una volta uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. Anna Pepe, la regina del rap italiano, sarà di scena il 15 luglio, all’Isola del Castello di Legnano con il suo Vera Baddie Summer Tour 2025 in occasione del Rugby Sound Festival. I biglietti saranno disponibili dal 12 marzo nei punti vendita autorizzati. Con un mix esplosivo di talento e determinazione, Anna ha riscritto le regole del rap italiano e si prepara a conquistare il pubblico del Rugby Sound Festival. Dopo mostre, eventi speciali e un nuovo album, i Cccp – Fedeli alla linea tornano sui palchi italiani per il tour Ultima chiamata. La band emiliana farà tappa il 3 luglio all’Isola del Castello di Legnano, nell’ambito del Rugby Sound Festival 2025, con biglietti in prevendita dal 24 febbraio.

Christian Sormani