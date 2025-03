Volontari, una vita dedicata agli altri. Tutti nella Capitale per il Giubileo

Un’invasione pacifica ha trasformato Roma in un caleidoscopio di colori, sorrisi e speranze, dimostrando che il volontariato è la lingua universale che unisce culture e cuori. La Capitale ha ospitato il quinto dei grandi eventi giubilari dedicati al volontariato, un appuntamento che ha visto convergere migliaia di persone provenienti da ogni angolo del globo. In piazza San Pietro, sotto l’ombra imponente della Basilica, si sono radunati circa 25.000 fedeli e volontari, arrivati da cento Paesi diversi.

L’incontro è stato un tripudio di voci, accenti e gesti d’amore, un vero e proprio pellegrinaggio umano in cui ognuno ha messo al servizio dell’altro la propria forza e generosità, senza chiedere nulla in cambio. Tra queste file solidali c’erano anche i volontari della Protezione civile di Canegrate, che hanno partecipato con orgoglio all’evento, unendosi alle numerose associazioni, gruppi, onlus e organizzazioni di volontariato che hanno reso questa manifestazione un simbolo di speranza e collaborazione internazionale. La manifestazione ha rappresentato non solo un raduno di impegni sociali, ma anche un’occasione di incontro e di dialogo tra culture differenti, arricchito da incontri di carattere culturale, artistico e spirituale organizzati in diverse piazze della città. All’interno della Basilica di San Salvatore in Lauro, la Protezione civile ha potuto esporre il proprio servizio, illustrando il ruolo fondamentale che svolge quotidianamente nelle città della Penisola. Tale intervento ha offerto al pubblico uno sguardo approfondito sul valore del lavoro dei volontari, sottolineando come l’impegno civile sia indispensabile per il benessere collettivo.

A livello nazionale, quasi 15.000 volontari italiani hanno fatto sentire la loro presenza, suddivisi in gruppi provenienti dalle più importanti organizzazioni di solidarietà: 5.000 provenienti dalle Misericordie, 4.000 dalla Protezione civile e 800 dalla Caritas italiana. Questi numeri testimoniano l’immensa partecipazione e la forza del volontariato, che si fa portavoce di un messaggio universale di solidarietà e unità.

Ch.So.