Un ragazzo di 16 scompare da scuola a Vittuone. Va in bagno e non torna più in classe: ore di angoscia

Vittuone (Milano), 17 febbraio 2025 – Sono momenti di grande apprensione per i genitori di Taha Ahmed Alì Altayeb. Il ragazzo è sparito letteralmente nel nulla ieri verso mezzogiorno. Classe 2009, ha 16 anni e ieri mattina si è recato regolarmente a scuola, come fa tutti i giorni. Alle 12 è uscito dalla classe per andare in bagno. Ma non lo hanno visto più tornare nella sua aula. Cos’è accaduto a Taha? La sua sparizione, tanto più durante le lezioni a scuola, sembra assolutamente inspiegabile, perché è un ragazzo che non ha mai dato alcuna preoccupazione. Il sedicenne frequenta la 2ª B all’istituto “Emilio Alessandrini" di Vittuone, dove gli amici e i compagni di classe non sanno darsi pace. La sua sparizione non sembra per nulla premeditata, tanto è vero che ha lasciato tutto nella sua classe, compreso il giubbotto e il telefonino cellulare dal quale non si separava mai.

Nessuno lo ha visto nemmeno nelle vie limitrofe al plesso scolastico, un liceo scientifico di scienze applicate, situato in viale Zara a Vittuone. Naturalmente le ricerche si sono attivate subito, trattandosi di un ragazzo minorenne. I genitori si appellano a chiunque possa avere sue notizie, affinché Taha possa ritornare presto a casa.

Il sedicenne vive con i genitori a Magenta, dove in tanti lo conoscono come un ragazzino tranquillo. È di origini somale, è alto un metro e settanta centimetri e, al momento della scomparsa, indossava solamente una felpa. Gli amici e la famiglia hanno fatto circolare la sua fotografia, in modo che chiunque possa prenderne visione ed, eventualmente, segnalare un avvistamento. La speranza dei genitori è che Taha possa essere stato sopraffatto da un momento di delusione per qualsiasi motivo e abbia deciso di girovagare un po’. Per poi rincasare dalla sua famiglia senza problemi.