Vittuone nel nome di Emilio Alessandrini: il liceo scientifico intitolato al magistrato assassinato

Vittuone (Milano) – Con una cerimonia partecipata e a tratti commovente il liceo scientifico di Vittuone è stato ufficialmente intitolato al magistrato Emilio Alessandrini.

Erano presenti, accanto al sindaco Laura Bonfadini e alla preside Carmela Pisani, il figlio del magistrato assassinato Marco; l’ex magistrato Pietro Forno, collega e amico di Alessandrini; Giuseppe Galli, figlio del magistrato Guido Galli, ucciso pochi mesi dopo Alessandrini. Nel corso della mattinata è stata scoperta una targa donata da Gianmarco Colombo che tratteggia la figura del magistrato che, come ha detto il sindaco Bonfadini, è stato “esempio di rettitudine, giustizia e onestà”.

Abruzzese di nascita, Emilio Alessandrini dopo gli studi nel 1967 entrò nella Magistratura e dall’anno successivo fu sostituto procuratore a Milano. Nel 1972 condusse l’istruttoria sulla strage di piazza Fontana che portò all’incriminazione di Franco Freda e Giovanni Ventura, appartenenti alla destra eversiva. Successivamente si occupò con particolare determinazione del terrorismo di estrema sinistra avviando, tra l’altro, una delle prime indagini sull’Autonomia milanese. Questo impegno contribuì a metterlo nel mirino di Prima Linea. Il 29 gennaio 1979, Alessandrini, mentre si stava recando al Palazzo di Giustizia di Milano, venne assassinato da un gruppo di fuoco organizzato proprio da questa organizzazione.

La scuola superiore vittuonese venne aperta nel 1990 come sezione staccata dell’istituto Cannizzaro di Rho. Successivamente ci fu l’accorpamento con l’Itis di Abbiategrasso per l’avvio dello Scientifico tecnologico. Un successivo passaggio amministrativo portò la scuola vittuonese ad aggregarsi con l’Ipsia di Magenta. Dal 2001 è stata attivata la specializzazione in Informatica. L’ultimo passaggio verso l’autonomia si ebbe nel 2012 quando l’istituto di istruzione superiore di Vittuone è diventato Iis Alessandrini, inglobando anche l’Ipsia Mainardi di Corbetta.

Negli ultimi anni la sede scolastica vittuonese ha registrato un costante incremento della popolazione scolastica: da poco meno di 300 studenti dei primi anni di apertura, oggi vanta ben più di 800 studenti. A Vittuone oltre al liceo scientifico sono attivi i corsi di Elettronica ed Elettromeccanica, Informatica e Telecomunicazioni. Mentre a Corbetta resta attivo lo storico corso di Odontotecnica e quelli più recenti di Servizi per la sanità e l’Assistenza sociale.