Visite gratuite, vaccinazioni e consulenze: porte aperte negli ospedali

Servizi gratuiti, disponibili per i cittadini del territorio fino a venerdì 11 aprile: è così che l’Asst Ovest Milanese ha deciso di celebrare degnamente la Giornata Mondiale della Salute. I servizi, presentati ieri mattina dalla direzione dell’Asst, riguardano i quattro ospedali dell’azienda: Legnano, Cuggiono, Magenta e Abbiategrasso.

L’iniziativa prende in considerazione diversi settori: sarà possibile usufruire di alcuni servizi di consulenza psicologica, vaccinazioni gratuite, passando per gli screening oncologici e gli incontri informativi per i genitori. Nelle Case di Comunità di Legnano, Castano Primo, Busto Garolfo e Parabiago, ad esempio, saranno attivati sportelli di orientamento per sensibilizzare la popolazione su prevenzione e diagnosi precoce dei tumori più comuni, mentre al Punto Unico di Accesso di Magenta saranno organizzati momenti di counselling specifici per illustrare tutti i servizi di screening disponibili.

A Magenta e Legnano, invece oggi e poi il 10 e 11 aprile, sarà possibile accedere senza prenotazione agli ambulatori vaccinali per la somministrazione dei vaccini contro Hpv, Herpes Zoster e Pneumococco.

Al Punto unico di accesso di Legnano e Magenta, il 9 e 11 aprile, è previsto un momento dedicato al servizio di Psicologia delle Cure Primarie. Le iniziative sono gratuite e ad accesso libero: per avere informazioni sul programma completo si può contattare contattare il centralino dell’ASST Ovest Milanese al numero 02 9733555 (attivo dalle 9 alle 12).

In occasione della stessa mattinata è stata presentata anche l’iniziativa benefica che si svolgerà il prossimo 13 maggio al teatro galleria di Legnano: obiettivo dell’appuntamento organizzato dalla "Fondazione 4 ospedali" con diverse realtà associative di Legnano è una donazione all’Oncologia che si concretizzerà attraverso l’acquisto di dispositivi e macchinari dedicati: tra gli altri anche macchinari utilizzare per evitare la perdita di capelli ai pazienti oncologici. Sul palco si alterneranno il gruppo musicale Casi clinici, direttamente da Zelig Claudio Batta e la compagnia di danza Orizon. P.G.