Una spiaggia in città, tuffi e svago al lido estivo

Un’oasi urbana per affrontare le giornate più calde dell’estate: ha aperto il lido estivo della piscina comunale di via Carso a Parabiago. Uno spazio completamente rinnovato, pensato in particolare per le famiglie, che avranno a disposizione una vera e propria spiaggia attrezzata e sicura dove trascorrere momenti di relax e svago. Per la prima volta, la gestione dell’impianto – di proprietà del Comune di Parabiago – è affidata alla società legnanese Euro.PA Service, che ha ottenuto la concessione decennale dell’intero centro natatorio a partire dal 1° dicembre scorso.

La struttura comprende una parte coperta, con una vasca a otto corsie e una vasca ludica, e un’area scoperta con laguna polifunzionale dotata di giochi d’acqua, cascate, lettini idromassaggio, miniscivoli e funghi cascata. A questi si aggiungono importanti novità frutto dei lavori di riqualificazione portati avanti negli ultimi mesi. In collaborazione con il Comune, Euro.PA Service ha effettuato numerosi interventi: installazione di una caldaia a condensazione di ultima generazione, impianti fotovoltaico e solare termico per la produzione di energia elettrica e acqua calda, adeguamento dei sistemi di filtrazione per garantire la qualità delle vasche interne, sostituzione dell’intero impianto di illuminazione con lampade a LED e ritinteggiatura degli spazi interni. Tutti interventi orientati all’efficienza energetica e al miglioramento del comfort generale della struttura. Tra le novità più attese dagli utenti c’è la nuova area bar, attualmente in fase di ultimazione, posizionata in modo da offrire una vista privilegiata sulla vasca. Inoltre, è stato creato uno spazio gioco sicuro per i più piccoli, con sabbia e giochi come camioncini, ruspe, palette e secchielli messi a disposizione dalla struttura. "Con questi interventi, l’impianto natatorio amplia la propria offerta diventando un punto di riferimento sempre più piacevole per le famiglie e i cittadini", ha dichiarato il sindaco Raffaele Cucchi. "Abbiamo puntato su una riqualificazione completa, in particolare sul piano dell’efficienza energetica e del comfort interno, rispettando le tempistiche e arricchendo l’offerta estiva con nuove proposte".

Il lido estivo di Parabiago si propone così come una valida alternativa alla vacanza fuori porta: accessibile, attrezzato, sicuro e ideale per chi desidera una pausa rinfrescante senza allontanarsi dalla città. La presenza di personale qualificato e assistenti bagnanti garantirà un’estate all’insegna del relax e della tranquillità.