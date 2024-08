Verso il sacerdozio, fra i dodici seminaristi anche Crespi e Borsani

Luca Crespi di Nerviano e Riccardo Borsani di Parabiago verranno ordinati diaconi a ottobre. Tra i seminaristi che saranno ordinati diaconi il prossimo 5 ottobre 2024, ci sono anche Luca e Riccardo. Il seminario arcivescovile di Milano ha reso noti i nomi dei dodici candidati che si apprestano a completare l’ultimo anno del loro cammino verso il sacerdozio. Ecco i nominativi dei seminaristi che saranno ordinati diaconi il 5 ottobre 2024 nel Duomo di Milano: Riccardo Borsani di Parabiago, Stefano Cazzaniga di Giussano, Luca Crespi di Nerviano, Claudio Darman di Novate Milanese, Marco Eliseo di Fagnano Olona, Luca Manes di Seregno, Steven Naranjo Ramirez Amilkar di Merate, Massimilano Rossignoli di Casciago, Luca Vignali di Melzo, Giorgio Maria Vignati di Brugherio, Davide Zilioli di Cassago Brianza e Chol Majok Akech Chadrack, originario del Sudan Questi dodici seminaristi stanno per compiere un passo fondamentale nel loro percorso verso il sacerdozio, con la cerimonia di ordinazione diaconale che si terrà il prossimo ottobre.

Come da tradizione la classe di seminaristi ha scelto un motto e un’immagine che accompagneranno il loro ministero. "Consacrali nella verità", un versetto tratto dal Vangelo di Giovanni, è la frase che accomunerà i 12 nuovi diaconi; per l’immagine, invece, è stato individuato un dipinto ad olio dell’artista Mike Moyers dal titolo "The Lord is My Light". Ad inizio giugno l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, aveva ordinato 17 nuovi sacerdoti della Diocesi ambrosiana. Tra questi c’era anche il noto legnanese Giole Asquini, 34 anni, della parrocchia di San Paolo di Legnano, oggi diventato vicario della Comunità Pastorale di Azzate oltre alla responsabilità della pastorale giovanile del Decanato.