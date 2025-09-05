A Canegrate i primi vent’anni del Mulino Beer-Banti

Canegrate (Milano), 5 settembre 2025 – Una grande festa per festeggiare i 20 anni di apertura della birreria bavarese Mulino Beer-Banti di Canegrate. Appuntamento questa sera con "Urlo-Band" e domani sera con "Hard and fools" per la musica dal vivo e tante sorprese. Da oltre vent’anni il Mulino Beer-Banti rappresenta un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo e della birra alla spina di qualità. Non un semplice ristorante, ma un luogo dove ogni visita diventa un viaggio nei sapori autentici della tradizione tirolese e italiana.

Situato a Canegrate, tra Parabiago e Legnano, il locale unisce il calore e la familiarità di una pizzeria con forno a legna alla vivacità di un pub, creando l’atmosfera ideale per cene in compagnia, serate tra amici o momenti da condividere in famiglia. Così i tre soci della birreria: "Quest’anno per noi segna un traguardo speciale, vent’anni di lavoro, di impegno e di passione. Sono stati anni intensi, in cui abbiamo affrontato responsabilità e difficoltà, vissuto momenti di paura e superato grandi incertezze. Eppure, guardando indietro, la soddisfazione prevale su tutto.

Oggi il Beer Banti è una realtà riconosciuta e importante nel nostro territorio, un punto di riferimento dove ritrovarsi e condividere momenti di festa. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza la fiducia e l’affetto dei nostri clienti, che continuano a sceglierci anno dopo anno. A loro va il nostro più sincero ringraziamento: siete parte di questa storia lunga vent’anni e, insieme, vogliamo continuare a scriverne le prossime pagine". La birreria nasce da un progetto importante sulle ceneri del vecchio mulino Galletto che sorgeva a ridosso del fiume Olona. Un investimento importante che oggi ha portato la birreria ad essere una delle più apprezzate della provincia di Milano.