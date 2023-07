Varese: Valle Olona, Via Libera al Masterplan: Nuovo Volano di Sviluppo

Il Consiglio comunale

di Varese ha approvato il Masterplan della Valle Olona. Un documento strategico

che vuole tracciare una nuova vocazione di sviluppo urbanistico per l’asse che corre lungo il fiume, in una visione che non si limita alla città giardino ma che va a inglobare anche i vicini Comuni di Induno Olona, Malnate, Lozza e Vedano Olona. L’assemblea civica che si è riunita martedì sera ha visto il voto favorevole della maggioranza e l’astensione da parte dell’opposizione, fatta eccezione per Roberto Puricelli che ha votato a favore. Nessuna bocciatura dunque per un piano che guarda al futuro, come sottolinea l’assessore alla rigenerazione urbana Andrea Civati. "Dopo molti anni questo territorio, dove è nata l’industrializzazione lombarda, si dà una nuova sfida incentrata sulla mobilità", commenta l’esponente della giunta di Palazzo Estense ricordando il progetto dell’hub di formazione e ricerca sulla mobilità sostenibile che sorgerà presso l’ex scuola De Amicis. Iniziativa per la quale Varese ha ottenuto un importo di 1 milione di euro nell’ambito del bando Italia City Branding, fondi destinati alla progettazione dell’intervento. Ma sono previste anche opportunità di attrattività turistica, grazie ad una nuova pista ciclabile che colleghi la rete provinciale della Valganna con quella della Valle del Lanza. "Questo progetto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio, servirà a raccogliere risorse per realizzare le infrastrutture pubbliche che saranno il nuovo volano

della valle", conclude Civati.

L.C.