Legnano, vandali in azione nei parchi: distrutti bagni e giochi dei bambini

Legnano (Milano) – Questa volta sono stati i bagni e la recinzione del campo dell’Amicizia, prima erano stati ancora gli stessi bagni, oppure i giochi per bambini nei parchi pubblici di zone diverse della città, a essere divelti o distrutti: a mettere l’accento su questi atti di inciviltà, che presentano poi il conto a tutta la comunità, è stato il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, dopo un sopralluogo compiuto proprio al campo dell’Amicizia da poco risistemato e dove qualche idiota ha pensato bene in questi giorni di vandalizzare i locali dedicati ai bagni.

Bagni nel mirino

"È la seconda volta che i bagni vengono vandalizzati - ha riassunto la situazione il sindaco in un suo intervento ricordando quanto fatto in questa zona e mostrando i danni provocati - Voglio essere molto chiaro: l’amministrazione comunale fa tanto, si impegna e stiamo cercando di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per dare vita ai nostri parchi cittadini. Tutte opere che hanno un costo, ma se dobbiamo continuare a spendere soldi per riparare cose che vengono danneggiate, ci saranno meno risorse per fare altre cose per migliorare".

Imbrattamenti e vetri rotti

A fare da sfondo alle dichiarazioni del sindaco, che ha fatto anche un appello affinché i cittadini aiutino l’amministrazione a prendersi cura e custodire i beni pubblici, il locale bagno completamente ricoperto da scritte tracciate con vernici spray e con il vetro della porta d’ingresso spaccato.

I lavori al Campo dell’Amicizia

L’intervento di risistemazione dell’impianto polivalente dell’Amicizia era iniziato anni fa terminato solo di recente con la realizzazione di un campo da calcio a 11 in erba sintetica e poi le realizzazione delle tribune: come sottolineato dal primo cittadino, anche per il prossimo anno è previsto un ulteriore investimento da 100mila euro per la realizzazione di uno skate park chiamato a sostituire quello smantellato proprio per fare posto alle tribunette del campo da calcio.

Danni al cantiere

Anche durante "i lavori in corso" il cantiere aveva dovuto fare i conti con vandalismi: nel maggio del 2022, infatti, l’escavatore utilizzato dagli addetti ai lavori proprio per mettersi all’opera sul vecchio skate park era andato a fuoco nel corso della notte, tanto che erano dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.