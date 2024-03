Urtato da un autocarro finisce a terra in via Legnano. Corsa in ospedale per un anziano investito in bici Un 72enne è stato vittima di un incidente stradale a Uboldo, colpito da un autocarro mentre era in bicicletta. Dopo le cure sul posto, è stato trasferito all'ospedale di Garbagnate Milanese. La polizia locale ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.