Una serata omaggio per Giorgio D’Ilario

Abruzzese di nascita, era in breve diventato un “legnanese doc” tanto da scrivere pagine e pagine dedicate a ricostruire la storia della città: Giorgio D’Ilario, decano dei giornalisti del territorio e autore dei principali volumi sulla storia di Legnano, se ne è andato nel febbraio del 2017 e questa sera la contrada legnarello ha deciso di organizzare una serata per ricordarlo. D’Ilario era arrivato a Legnano negli Anni Sessanta entrando ben presto a far parte del tessuto della città: il “profilo storico della città di Legnano”, realizzato in collaborazione con Egidio Gianazza, Augusto Marinoni e Marco Turri e pubblicato nel 1984 per celebrare i sessant’anni della città di Legnano, è ancora oggi un riferimento utile per ricostruire i fatti che hanno caratterizzato la crescita della città.

Suoi anche due volumi dedicati al “vocabolario del dialetto legnanese detti e proverbi” e al “dizionario legnanese proverbi e modi di dire dialettali”. Insignito dell’onorificenza di commendatore della Repubblica, in città è stato premiato con la benemerenza civica, la tessera d’oro straordinaria della famiglia legnanese e il premio san magno in qualità di giornalista, scrittore, storico locale. l’appuntamento è fissato questa sera al maniero di via Dante Alighieri 21 a partire dalle 20. P.G.