Un percorso lungo e faticoso per l’obiettivo Che si può raggiungere con l’impegno di tutti

Da cosa è nata questa idea?

"Durante la festa patronale di sant’Ambrogio, preparando un pensiero da dire, ho rivisto l’anno trascorso, purtroppo insanguinato da molte guerre. Come ha detto il Papa, tutti noi abbiamo il dovere di essere uomini di pace. Ho quindi pensato che fosse necessario un gesto pubblico per ribadire questa cosa".

Perché ha coinvolto anche le Amministrazioni dei due Comuni di Lonate e Ferno?

"La pace è un dono e un dovere di tutti. Le amministrazioni rappresentano tutti i cittadini".

Quale era lo scopo della camminata ?

"La pace si costruisce con un cammino a volte lungo e faticoso, con l’apporto di tutti senza temere la diversità. Da qui l’idea dei quattro percorsi, i 4 punti cardinali, con lunghezza differente per favorire tutte le età. La pace si costruisce non dimenticando la storia: ecco la partenza e l’arrivo in luoghi di memoria delle guerre passate".

Si ritiene soddisfatto della partecipazione della cittadinanza?

"Si, soprattutto dei ragazzi e dei giovani con i loro insegnanti, anche delle scuole materne e per la collaborazione del personale dei Comuni e di tutte le associazioni. È stata una partecipazione corale, molto sentita e coinvolgente. È importante ripeterci che “noi siamo per la pace”, consapevoli che la diversità è ricchezza e non divisione".