Un dono di Helidon Xhixha. La scultura tricolore trova casa in corso Italia

A caval donato non si guarda in bocca recita il famoso proverbio e così poco conta se non a tutti il regalo sia, di primo acchito, piaciuto: ha trovato casa, infatti, nei giardini pubblici di Corso Italia l’opera che lo scultore Helidon Xhixha ha deciso di donare alla Città di Legnano e che si intitola appunto “Italia”.

La scultura dal dicembre del 2023 aveva avuto un’altra collocazione in città: era stata posizionata, infatti, nell’aiuola del cortile di Palazzo Malinverni, ed è stata trasferita pochi giorni fa nella sua nuova collocazione. Helidon Xhixha ha deciso di donare l’opera alla Città di Legnano quale segno di riconoscimento per avere organizzato la mostra delle sue sculture a Palazzo Leone da Perego e in cinque luoghi all’aperto, fra cui, appunto, il cortile del municipio.

"Quando l’artista Helidon Xhixha ha espresso l’intenzione di donare questa scultura alla Città, abbiamo individuato la collocazione che ci sembrava più consona e proposto ad Associarma di “adottare” questo lavoro che, per il suo tema, è caro al sodalizio con sede nella vicina palazzina - ha spiegato a proposito della scelta Guido Bragato, assessore alla Cultura -. Il neo presidente di Associarma Giorgio Piccioni e il nuovo consiglio direttivo hanno assunto come loro prima decisione di condividere con convinzione questa idea dando la propria disponibilità a occuparsi della cura e della pulizia dell’opera.

Il mio grazie va, ovviamente, a Helidon Xhixha che arricchisce e onora la nostra Città di una sua opera d’arte che va a valorizzare un luogo pubblico per eccellenza quali sono gli spazi verdi. E un grazie anche ad Associarma per contribuire a questo progetto prendendosi cura di un bene così particolare che è diventato di tutta la Città". E così nel giardini di una delle direttrici principali della città ha trovato spazio la scultura che altro non è se non una grande penisola italiana suddivisa nei colori della bandiera nazionale e posizionata a terra.

Le altre quattro sculture che Helidon Xhixha aveva concesso in esposizione, invece, verranno rimosse nella seconda metà del prossimo mese di maggio. Le quattro sculture sono oggi collocate di fronte al Castello, nel giardino di Palazzo Leone da Perego, in via Luini e in Piazza IV Novembre.

