Un defibrillatore da donare alla città: "Camminiamo per la solidarietà"

Domani si terrà una camminata solidale con un obiettivo preciso: raccogliere fondi per l’acquisto di un nuovo defibrillatore da destinare alla città. L’iniziativa rientra nelle attività del Lions Day ed è organizzata dall’associazione Sessantamilavitedasalvare Odv con il sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate. Il ritrovo è fissato in piazza San Magno alle 9.30, con partenza alle 10. Il percorso, lungo sei chilometri e accessibile a tutte le età, attraverserà il centro cittadino fino al Parco Castello, per poi tornare al punto di partenza. La partecipazione prevede una donazione libera a partire da dieci euro, con la possibilità di ricevere una maglietta celebrativa fino a esaurimento scorte.

Oltre alla camminata, saranno presenti numerose iniziative collaterali. In piazza verranno allestiti spazi informativi e sanitari, con screening gratuiti per l’ambliopia infantile e la prevenzione del diabete, oltre a dimostrazioni pratiche sull’uso dei defibrillatori. Sessantamilavitedasalvare Odv sarà presente con manichini e defibrillatori trainer per coinvolgere i cittadini e spiegare l’importanza di un primo soccorso tempestivo. Durante la mattinata si esibirà la Banda di Legnano e sarà possibile incontrare un Puppy Walker con i cuccioli del servizio cani guida Lions. Il Rugby Club Legnano animerà uno spazio dedicato ai bambini con giochi e attività motorie. I Lions di Legnano presenteranno i progetti di servizio già realizzati, per un valore complessivo di circa 90mila euro a livello locale, parte di una rete nazionale che supera i sette milioni. "È il nostro modo per essere vicini al territorio e continuare a costruire una rete concreta per la salute pubblica", ha spiegato Ferdinando Vignati, referente Lions dell’evento. Grazie al sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, l’intero ricavato sarà destinato all’acquisto del nuovo defibrillatore. "Venite in tanti", ha invitato Andrea Arnaudo, direttore dell’area territoriale Legnano della banca. "Più siamo, più sarà semplice raggiungere l’obiettivo".

Il presidente Roberto Scazzosi ha sottolineato il valore dell’iniziativa come occasione per fare rete, promuovere la cultura del primo soccorso e contribuire alla creazione di comunità più sicure e preparate. Attualmente a Legnano ci sono circa 120 defibrillatori, ma meno della metà è accessibile 24 ore su 24. "Installarne di nuovi, soprattutto in luoghi esterni, può fare la differenza tra la vita e la morte", ha spiegato Luca Cantarella, vicepresidente di Sessantamilavitedasalvare Odv.