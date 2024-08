Gli ultras del Legnano rompono con la società: “Basta, ora non seguiremo più la squadra”

Ormai è rottura definitiva fra gli ultras legnanesi e la società lilla. La curva ha deciso di non seguire più la squadra né in casa e nemmeno in trasferta. È netto il distacco tra il Legnano calcio e la tifoseria organizzata più calda.

Se fino al campionato scorso, nella presidenza Montanari i Boys seguivano la squadra almeno in trasferta, dal prossimo campionato di Eccellenza, gli ultras non saranno presenti nè a Legnano, nè fuori casa.

La decisione dei Boys Lilla in un duro comunicato: “Con questo comunicato – ecco la decisione dei tifosi – i BOYS LILLA 1980 prendono in maniera definitiva ed irrevocabile le distanze da questa società. Nessun esponente del nostro gruppo presenzierà alle partite casalinghe, così come in trasferta”.

Dopo le critiche alla Federazione per aver permesso l’iscrizione al campionato di Eccellenza, i Boys condividono “la presa di posizione da parte del comune di Legnano oltre al pensiero che il “Mari“ e la sede di via Palermo sono e devono essere la casa di chi ama il Legnano calcio e non di chi ci lucra senza nessun progetto. Sosteniamo che nel nostro glorioso campo deve giocare una società che incarni a pieno lo spirito e la storia di 111 anni di calcio a tinte Lilla”.

“Resteremo alla finestra, speranzosi di vedere la nascita di una società Legnanese sana e ambiziosa, che possa farci tornare sui gradoni a darci le emozioni che tanto desideriamo”, la conclusione del comunicato con un passaggio strettamente legnanese, “Sem nasu’ par pati’ e patem”, diceva la Teresa… Ma ora i Boys si sono rotti i…”.