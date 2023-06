Ubriaco tenta di buttarsi sotto le auto in pieno centro a Legnano

Legnano (Milano), 10 giugno 2023 - Notte di follia in pieno centro a Legnano dove un 46enne in preda ai fumi dell'alcol avrebbe tentato più volte di lanciarsi contro le auto in transito. E' successo poco dopo la mezzanotte lungo corso Italia. L'uomo, un 46enne straniero, è stato bloccato della polizia di Legnano e trasportato in stato confusionale nel nosocomio cittadino dove sarebbe stato ricoverato per intossicazione etilica piuttosto grave.

Sul posto, oltre agli agenti del Commissariato di Legnano, anche i soccorritori della Croce Rossa che lo hanno assistito e trasportato in Ospedale.

L'uomo sarebbe stato sedato perché avrebbe tentato altre volte di lanciarsi contro le auto di passaggio. I soccorsi sono stati chiamati da alcuni automobilisti che stavano transitando in pieno centro.