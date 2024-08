Gira per il centro di Legnano ubriaco in bicicletta: multato, denunciato e mezzo sequestrato

LEGNANO (MILANO), 8 agosto 2024 - La Polizia locale ferma un ciclista ubriaco sul marciapiede: scattano denuncia penale e sequestro del mezzo per tasso alcolemico cinque volte superiore al limite. Ieri pomeriggio, una pattuglia della Polizia locale in servizio nella zona centrale di Legnano, appena al di fuori della Ztl, ha notato un ciclista che, con andamento instabile, percorreva il marciapiede senza preoccuparsi dei pedoni. L’uomo, un cittadino pakistano residente a Legnano, è stato subito riconosciuto dagli agenti per il forte alito di alcol, che ha portato all’esecuzione di un alcooltest. L’esito positivo ha portato il ciclista al Comando di corso Magenta, dove l’etilometro ha evidenziato un tasso alcolemico di 2,61 g/lt, ben oltre il limite di 0,5 g/lt. La Polizia locale ha quindi contestato diverse violazioni del Codice della strada: non aver condotto la bicicletta a mano, nonostante fosse di intralcio ai pedoni (sanzione da 26 a 102 euro), e circolazione al di fuori della carreggiata (sanzione da 42 a 173 euro). Inoltre, è stata presentata una denuncia penale per guida in stato di ebbrezza e il mezzo, di proprietà dell'uomo, è stato sequestrato ai fini della confisca.