Ubriaco armato di coltello e forbici minaccia passanti fuori dal maniero di San Domenico: denunciato

Legnano (Milano), 21 maggio 2024 – Coltello in mano, completamente ubriaco e riverso sul volante, sostava su un furgone a pochi passi dal maniero di San Domenico, dove poco prima aveva minacciato dei ragazzi. L’episodio è accaduto domenica e ha portato alla denuncia dell’uomo, un 52enne italiano. Nel corso della notte di domenica, infatti, gli agenti della volante del Commissariato di Polizia via Gilardelli hanno individuato l’uomo in via Nino Bixio, seduto sul sedile anteriore di un furgone parcheggiato in strada. Il 52enne teneva in mano un coltello da cucina. Poco prima era stato segnalato al 112 da alcuni giovani del maniero di San Domenico che aveva minacciato con il coltello e con una forbice da lavoro.

L’uomo, palesemente ubriaco, è stato sanzionato dagli agenti per ubriachezza e indagato per i reati di minaccia aggravata dall’uso di un’arma e per possesso di oggetti atti ad offendere. Gli agenti hanno quindi sequestrato un coltello da cucina di 22 centimetri e una forbice da lavoro di 14 centimetri. All’uomo è stato anche notificato l’ordine di allontanamento dal territorio di Legnano per la durata di 24 ore.