Turbigo, Tir incastrato nel sottopasso ferroviario

Turbigo (Milano) - Traffico in tilt questa mattina a Turbigo per un autoarticolato che si è letteralmente incastrato nel sottopasso ferroviario. Il camion che trasportava un container è rimasto incastrato a causa dell’altezza che superava quella di passaggio bloccando del tutto la circolazione.

Sul posto la polizia locale e la Protezione civile che stanno tentando in queste ore di spostare il mezzo pesante. Il traffico veicolare è stato deviato altrove non senza problemi visto che il centro cittadino nella mattinata era chiuso al traffico a causa delle indagini balistiche per l'omicidio Rroku avvenuto in via Allea. La polizia locale ha dovuto chiudere tutte le strade centrali al passaggio per le indagini.