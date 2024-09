Turbigo, pochi banchi: salta la fiera. Il sindaco Allevi: “Chiederemo i danni agli organizzatori”

Turbigo (Milano), 16 settembre 2024 - "Causa numero di banchi molto al di sotto del minimo siamo costretti ad annullare la fiera. Naturalmente faremo tutto quanto possibile per essere risarciti del danno provocato da parte dalla società organizzatrice che non ha mantenuto fede agli impegni previsti e sottoscritti nel bando". Così il sindaco di Turbigo, Fabrizio Allevi, attacca la società organizzatrice che avrebbe dovuto curare l'allestimento e lo svolgimento della tradizionale fiera settembre in programma il 15 settembre che è invece saltata all'ultimo.

Avrebbe dovuto essere allestita lungo via Allea comunale ma alla fine non è stato fatto nulla a causa dell'esiguo numero di partecipanti e stendisti. Una situazione che ha ricevuto diverse critiche anche da cittadini rimasti basiti per quanto successo, che di fatto interrompe una tradizione vecchie di decenni.