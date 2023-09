Tunnel di via Morelli Progetto da ultimare

C’è una priorità, segnalata da tempo soprattutto dai cittadini, risolvere il problema dell’allagamento, puntuale ogni volta che piove, del vecchio ponte in via Morelli a Castellanza, poco distante dalla stazione ferroviaria castellanzese, problema che potrebbe essere risolto completando finalmente il sottopasso, già a rischio degrado, cominciato anni fa e poi bloccato, in attesa delle decisioni sul progetto di potenziamento della linea Rho-Gallarate che prevede il raccordo Y, tra Rfi e FerrovieNord verso Malpensa. Opera che allo stato attuale non sarebbe più così necessaria a differenza invece del sottopasso ancora da completare e utile per i collegamenti stradali nella zona. Sul futuro raccordo Y è il consigliere comunale Gigi Farioli (Popolo riforme e libertà) che ha presentato un’interrogazione per sapere quale sia lo stato dell’arte del progetto.