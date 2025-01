Troppo rumore, niente musica dopo le 22

Troppo rumore, la musica si spegnerà d’ora in poi dalle 22 e poi sino alle 6 del mattino: l’ultima ordinanza restrittiva del Comune di Legnano ha come obiettivo un locale di via Pietro Micca che in occasione delle verifiche di Arpa e dei sopralluoghi della polizia locale ha dimostrato di andare ben oltre i limiti di emissioni sonore consentite, causando dunque disturbo agli altri residenti della zona.

Il locale in questione è il Rico Chimbote che trova spazio al numero 38 di via Micca: ebbene, oltre alle segnalazioni e lamentele in forma scritta e orale dagli abitanti, lo scorso anno è stata anche la polizia locale a redarre un verbale, alle 2 del mattino, per il disturbo causato da musica ad alto volume all’apertura della porta di ingresso, durante l’esercizio dell’attività di somministrazione.

Anche Arpa, nel novembre scorso, ha effettuato rilievi fonometrici dai quali emerge che il rumore ambientale eccede il limite stabilito. Il risultato è dunque l’ordinanza che obbliga la proprietà del locale a "spegnere la musica" dalle 22, oppure a mettere in atto lavori di insonorizzazione del locale.