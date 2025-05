Staffe e speroni medievali. Una collezione unica al mondo

Staffe, speroni e morsi di epoca medievale, oggetti originali e pezzi unici di diverse epoche in grado di raccontare piccole e grandi storie legate al mondo del cavallo: sono questi alcuni degli oggetti in mostra alla Famiglia legnanese da domani al primo giugno in occasione di un’esposizione speciale che porta al grande pubblico solo una piccola parte della prestigiosa collezione di Claudio Giannelli. Si tratta di una collezione unica al mondo, che ha deciso di mettere a disposizione alcuni dei suoi rari pezzi di epoca medievale proprio per rendere omaggio il Palio di Legnano e alla storia della Battaglia del 1176: il tutto grazie all’interessamento di Fondazione Palio, del presidente Luca Roveda e della Famiglia Legnanese, che hanno accolto con entusiasmo la proposta, riconoscendo la passione per i cavalli, lo studio e la ricerca del collezionista di Lugano che in oltre 60 anni ha raccolto tutto ciò che racconta la storia del cavallo nei 2000 anni prima e dopo Cristo.

Tra i pezzi più interessanti spicca l’eperon d’or (sperone dorato), ovvero un rarissimo sperone in ferro dorato, simbolo della cavalleria, calzato al cavaliere in occasione della cerimonia dell’investitura, inoltre triboli, ferri di cavallo, morsi e alcuni rari esempi di preziose staffe medievali. "Sono onorato di poter mostrare una piccola parte della mia collezione – ha commentato Giannelli, classe 1946, impegnato nella creazione di un vero e proprio Museo del cavallo – perché il mondo del cavallo merita di essere conosciuto nella sua evoluzione attraverso ciò che lo caratterizza attraverso i secoli. Mi auguro di poter fare apprezzare al pubblico un assaggio di storia e di cultura equestre in questa occasione particolare del Palio di Legnano". La Collezione Giannelli è unanimemente considerata la più grande e più completa collezione al mondo di oggetti equestri antichi (morsi, speroni, staffe, selle, frontali, briglie, libri, dipinti).

Nella sua interezza, la collezione copre i periodi più arcaici della cosiddetta Cultura delle steppe, il Luristan con capolavori dal IX al VII sec. a. C. e l’antichità classica con esemplari scitici, greci, villanoviano/etruschi, romani e, di seguito, ostrogoti, carolingi e merovingi fino a rarissimi esemplari medievali. Questi gli orari di apertura della mostra: domani 11.30 – 18.30 con inaugurazione mostra alle 12.30; il 26 e 27 maggio. 15.30 – 18.30; il 28 maggio dalle 15 alle 17; il 29, 30 e 31 maggio dalle 15.30 alle 18.30 e il primo giugno dalle 11.30 alle 18.30.

Paolo Girotti