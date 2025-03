Trasporto sociale. Il Comune: va potenziato cerchiamo operatori

L’amministrazione comunale ha avviato una ricerca di operatori attraverso un avviso pubblico con l’obiettivo di potenziare il servizio di trasporto sociale, rispondendo così alla crescente domanda da parte dei cittadini. Il servizio è rivolto a persone con difficoltà motorie, garantendo loro accompagnamento verso strutture sociali, sanitarie e socio-sanitarie.

"Attualmente il Comune ha in essere convenzioni con Auser e Uildm per il trasporto sociale – spiega Anna Pavan, Assessore al Benessere e Sicurezza sociale – ma il numero di richieste continua a crescere. Per questo motivo, abbiamo deciso di esplorare la possibilità di coinvolgere nuovi operatori".

L’avviso pubblico specifica che il servizio non si limiterà al solo trasporto, ma prevederà un’assistenza più ampia. "L’operatore dovrà accompagnare l’utente all’interno della struttura di destinazione, affiancarlo durante la sua permanenza e riaccompagnarlo a casa, assicurandosi delle sue condizioni", precisa l’assessore Pavan.

Ad oggi, il trasporto sociale si è concentrato soprattutto su utenti con difficoltà di spostamento segnalati dai Servizi sociali. Nel corso di un anno, i volontari Auser percorrono circa 17.500 km, mentre Uildm ha registrato fino al 2023 una media di 30.000 km all’anno.

Ch.So.