Traguardo per Salute Donna . Trent’anni al fianco degli ospedali per aiutare i pazienti oncologici

La sezione di Magenta di Salute Donna ha celebrato il trentesimo anniversario di fondazione donando una targa che sancisce il legame di collaborazione che lega l’associazione all’ospedale, nato e consolidatosi negli anni grazie al prezioso contributo di medici, infermieri e volontari. La targa è stata donata da Mariella Berra, referente della sezione, al direttore generale Franceco Laurelli alla presenza di Chiara Radice direttore medico del presidio Magenta-Abbiategrasso. Salute Donna è stata istituita nel 1994 all’interno dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per volontà della presidente Anna Maria Mancuso, sviluppando la propria missione nella prevenzione e sostegno ai malati oncologici la sua missione. In poco tempo Salute Donna è cresciuta e si è diffusa su tutto il territorio nazionale, diventando un punto di riferimento per la lotta contro il cancro. Un impegno che si è concretizzato anche nella nascita di Salute Uomo, un’associazione gemella dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle patologie oncologiche maschili. Alla consegna della targa erano presenti Laura Balzarotti, referente scientifica per la sezione di Magenta, e le volontarie Nicoletta Balzarotti - specialista in estetica oncologica, che opera in stretta collaborazione con Chiara Punzi, psicologa – e Ines Fior, che si occupa del coordinamento delle attività magentine. Nell’occasione è stato presentato un nuovo progetto che verrà attuato in autunno, in collaborazione con l’associazione Aicit Magenta. Il progetto offrirà alle pazienti oncologiche in terapia trattamenti di benessere e bellezza gratuiti. "Asst Ovest Milanese ribadisce il proprio impegno a sostegno di queste iniziative per la cittadinanza e in questa ottica, l’ospedale di Magenta assume un ruolo di primo piano", ha dichiarato il direttore generale Francesco Laurelli.

Giovanni Chiodini