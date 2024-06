Tradizione del Palio rispettata: traslazione della Croce e consegna del Peso

Legnano, 3 giugno 2024 – È vero che gli eventi collegati al Palio 2024 proseguiranno anche a giugno, ma è indubbio che con la Traslazione della Croce di sabato sera la parte più tradizionale della manifestazione è stata archiviata e, dopo l’incoronazione al campo Mari, la contrada di Legnarello ha avuto anche l’ennesima, meritata passerella per le vie della città. La celebrazione ha preso il via con la consegna in piazza San Magno del Peso, la scultura in argento di 1.176 grammi che costituisce il Premio alla Contrada vincente: a consegnare il Peso nelle mani del Gran Priore di Legnarello, Alessandro Mengoli, il Supremo Magistrato e sindaco Lorenzo Radice.

Il Peso del 2024 s’intitola “Civitas“ e rappresenta una corona con otto punte, che recano gli stemmi di ciascuna contrada. Per la prima volta non è stato realizzato da un artista noto ma da quattro studenti e laureati dell’Accademia di Brera: Chiara Capuana, Sergio Di Bella, Noemi Roccella e Ettore Vezzosi. Dopo la celebrazione in piazza San Magno, via al corteo per trasferire il Crocione: reggenza e contradaioli giallorossi hanno attraversato la città percorrendo prima corso Garibaldi e poi via Crispi, Barlocco, un tratto di corso Sempione e infine via Dante per sbucare di fronte alla Chiesa del Santo Redentore, dove la Croce di Ariberto di Intimiano troverà casa per un altro anno, fino all’emissione del Bando ufficiale per la partecipazione delle contrade al Palio 2025.

A celebrare il trasferimento erano presenti, come da copione, l’intera reggenza giallorossa, i contradaioli e Antonio Siri, il fantino che ha dato l’ennesima gioia alla sua Contrada.