Torna la Festa del Solstizio. Serate magiche a Villa Naj Oleari con la musica di Summer e Battisti

Totem, Radio Magenta e l’amministrazione comunale organizzano anche quest’anno la Festa del Solstizio 2024 nella cornice di Villa Naj Oleari e il titolo di questa sesta edizione della manifestazione, che celebra a Magenta la Giornata Internazionale della Musica, sarà "Una Donna Summer per Amico": la festa sarà infatti giocata su un viaggio ideale tra Lucio Battisti e Donna Summer, stelle della musica italiana e mondiale degli anni ’70. La serata, il 21 giugno, prenderà il via alle 19 e proseguirà poi sino a tarda notte con questo programma: alle 19 "Io tu noi tutti", un aperitivo musicale al tramonto suonando "La canzone del sole" al quale si potrà partecipare portando una chitarra e diventando parte di una grande band per eseguire, in gruppo, i quattro accordi che hanno segnato la musica italiana. Con la partecipazione "di BQZII drums of Emond Ayssi Etogo". Alle 21, poi, seguirà "Innocenti evasioni", un momento musicale con gli "Acoustic Audio Quartet" organizzato da Totem e le canzoni senza tempo di Lucio Battisti. Dalle 22 si cambia genere con "Hot Stuff Back to the 70’s" e Radio Magenta, un momento per rivivere le atmosfere, la dance, i ritmi degli anni ’70 con il karaoke di Cristina e il dj set di Federico. Sul palco, i ballerini del Centro Danza di Maura Paparo. Nell’area del parco saranno presenti diversi corner: un’area dedicata ai bambini con attività e laboratori organizzati dall’associazione Casa delle Culture e uno spazio per gli amanti del vintage con una mostra di vinili anni ‘70 a cura di Solo vinili. L’aperitivo di apertura sarà poi "condito" nel corso della serata con lo street food, la birra e i drink gestiti, anche quest’anno, dall’associazione I Ragazzi di Magenta.P.G.