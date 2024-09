Torna il Luna park, ma sotto stretta sorveglianza

Lo scorso anno l’arrivo del Luna park a Legnano aveva coinciso con alcuni episodi e scontri tra gruppi rivali di adolescenti, sfociati in risse e in "promesse" di nuovi scontri poi fortunatamente evitati: quest’anno, alla vigilia dell’apertura dell’importante punto di attrazione che in autunno caratterizza l’area di pizza Primo maggio, Comune e Polizia locale hanno deciso di premunirsi per tempo e così agli ingressi dell’area farà la sua comparsa un sistema di telecamere di controllo interamente dedicato. Con una recente determina, infatti, il Comune di Legnano ha deciso di acquisire un apparato di videosorveglianza con sistema conta-persone che consenta, attraverso le telecamere di sorveglianza, di monitorare gli accessi, contribuendo così a garantire la sicurezza generale durante lo svolgimento dell’evento.

Le premesse generali spiegano quanto il Luna Park renda necessario adottare misure di contenimento dei rischi "considerata l’affluenza di utenti che annualmente partecipa alla manifestazione", ma è naturale andare con la memoria agli eventi del 2023: in uno dei primi fine settimana del Luna park, infatti, un 17enne era finito al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano dopo una gigantesca rissa scoppiata nell’area di piazza Primo Maggio tra due bande di adolescenti, evento che aveva causato un fuggi fuggi generale.

Nella stessa serata anche nell’area della stazione cittadina si erano verificati disordini ed erano state poi le indagini delle forze dell’ordine a certificare la ridicola guerra tra alcuni gruppi di ragazzi di Legnano e quelli provenienti dalla Provincia di Varese. I due gruppi si erano poi dati appuntamento sui social per un nuovo "round" sempre nella zona del Luna Park, infine scongiurato dai controlli di Polizia messi in atto.

Ovvio che, con questi presupposti, per quest’anno le forze dell’ordine si siano già accordate per fare in modo che episodi come quelli del 2023 non si possano ripetere e il sistema di controllo con videocamere, oltre che permettere l’identificazione di eventuali reati, avrà certamente anche un effetto deterrente.

P.G.