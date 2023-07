Tir si ribalta a Cantello Provinciale chiusa

Pesanti disagi ieri a Cantello sulla strada provinciale 3 che collega con la dogana di Gaggiolo, per un incidente che ha coinvolto un Tir e due vetture, causando quattro feriti, soccorsi ma fortunatamente non in gravi condizioni. L’incidente si è verificato intorno alle 8,30, il veicolo pesante che trasportava bobine di carta, per cause da accertare, si è ribaltato ostruendo la strada. Sul posto i soccorsi e i vigili del fuoco di Varese, ma per la rimozione del mezzo si è reso necessario l’invio di un’autogru dal comando dei vigili del fuoco di Milano. L’arteria stradale è stata chiusa al traffico, con disagi per la circolazione in direzione della dogana, ed è stata riaperta intorno alle 15 con qualche ora di anticipo rispetto a quanto previsto, visto la complessità dell’intervento di rimozione del Tir. Vigili del fuoco e personale specializzato hanno permesso di liberare completamente la provinciale 3 nel pomeriggio, risolvendo i problemi per la viabilità causati dalla temporanea chiusura di un’arteria importante soprattutto per i collegamenti da e per la Svizzera. Ros.For.