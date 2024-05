Terra dei laghi, sogno Usa. Gli affari adesso si fanno in Ohio

"Sicuramente troveremo dei punti in comune tra le nostre due aree: entrambi abbiamo i settori manifatturiero e industriale e anche il turismo lungo i laghi". Così la senatrice dell’Ohio Theresa Gavarone ha aperto alla ‘conquista’ varesina dello stato del Midwest, desideroso di portare sul suo territorio nuovi investimenti. "Abbiamo lavorato moltissimo per attirare più aziende nella nostra zona riducendo le tasse e gli adempimenti burocratici per incoraggiare gli imprenditori a venire nel nostro paese".

Così ha spiegato alle aziende varesine intervenute alle Ville Ponti ad un business forum dedicato proprio alle opportunità commerciali con lo stato americano. Nuove occasioni di networking tra Italia e America che si consolidano attraverso lo sport, come già successo recentemente a Varese con l’intesa con il comitato olimpico del Giappone per il pattinaggio su ghiaccio. In questo caso a fare da collante è stato il football americano. L’iniziativa è stata promossa dalla Fidaf, la Federazione Italiana di American Football, in sinergia con Regional Growth Partnership, organizzazione dell’Ohio che sponsorizza il campionato italiano di prima divisione.

Si tratta dell’Italian Football League, a cui partecipano anche gli Skorpions Varese, attualmente leader della classifica. Tra i partner del forum anche la Camera di Commercio di Varese. "L’attrattività degli investimenti e l’internazionalizzazione sono da sempre tra i fattori chiave di sviluppo del sistema economico varesino - ha detto il presidente Mauro Vitiello - nel 2023 l’export è cresciuto del 3,4%, concludendo l’anno a quota 12 miliardi e 623 milioni di euro. Gli Stati Uniti si sono confermati il terzo mercato di sbocco delle merci prodotte dalle nostre imprese con oltre 1 miliardo e 120 milioni di esportazioni".

A portare la sua esperienza alle Ville Ponti Claudio Talamona del Gruppo Ilpea di Malgesso, che ha una struttura produttiva in Ohio. "L’America è sempre una frontiera - ha detto - ma se la si affronta nel giusto modo si riesce a fare del buon business e a ottenere buoni risultati".