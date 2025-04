Tenta di fuggire con 114 grammi di cocaina: placcato

Lo hanno arrestato perché nascondeva 114 grammi di cocaina. A bloccarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso mentre erano impegnati in un servizio di perlustrazione nella zona della stazione. I militari hanno notato uno scooter sospetto il cui conducente, alla loro vista, si è allontanato a gran velocità. I carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo, fermo a lato di una strada del centro. Si sono avvicinati a piedi, ma lui ha tentato di nuovo la fuga lasciando cadere il mezzo. Il ventiduenne dell’Abbiatense è stato raggiunto e “placcato”. Perquisendolo i militari hanno trovato i 114 grammi di cocaina in un sacchetto. Hanno controllato anche la targa del mezzo scoprendo che aveva un numero alterato: il nove era stato trasformato in un otto. Dagli accertamenti fatti è emerso che la targa era stata rubata a Milano nel 2023. Il giovane è stato così arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e riciclaggio. Interrogato davanti al giudice presso il tribunale di Pavia, ha ammesso le sue responsabilità. L’arresto è stato convalidato e nei confronti del ventiduenne è stato disposto l’obbligo di dimora con permanenza in casa in orario notturno.