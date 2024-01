Tecnico e vigile finti truffano novantenni

L’ennesima truffa ai danni di anziani che, anche in questa occasione, hanno avuto la sola colpa di credere nella buona fede del prossimo: nei giorni scorsi un finto tecnico dell’azienda dell’acqua e un altrettanto fasullo agente di polizia locale si sono presentati alla porta di due nervianesi di 89 e 90 anni. I truffatori hanno recitato una delle tante trame utilizzate per carpire la fiducia delle vittime: entrati in casa con la scusa del guasto alla rete idrica da indagare, mentre uno distraeva la coppia, l’altro ha iniziato a girare per casa rovistando nei cassetti sin quando, forse messo sulla buona strada da qualche domanda trabocchetto fatta ai due anziani, non ha trovato le chiavi della piccola cassaforte di casa, l’ha aperta e svuotata: c’erano contanti e gioielli, oggetti con valore affettivo superiore a quello economico, per qualche migliaio di euro. L’ accaduto è stato poi denunciato ai carabinieri.