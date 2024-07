Alla Coop di Legnano nasce la spesa ‘autism friendly’: pittogrammi, luci delicate e niente suoni aggressivi

Legnano (Milano) – Spazi senza luci né suoni aggressivi e comunicazione anche attraverso pittogrammi. Cresce la Coop di via Melzi e si trasforma in negozio “Autism friendly“ – progetto patrocinato dalla Commissione Europea – per favorire l’inclusione delle persone con disturbi dello spettro autistico. Dunque una spesa più accogliente, che va incontro a bisogni a volte inespressi ma reali. Spesso le persone autistiche non si sentono a proprio agio in negozi organizzati secondo i criteri tradizionali.

Grazie alla collaborazione con l’associazione PizzAut, tutti i dipendenti del punto vendita legnanese hanno seguito un corso di quattro ore tenuto da psicologi e psicoterapeuti esperti di autismo, che ha fornito loro gli strumenti per riconoscerne le caratteristiche e favorire la comunicazione. In questo modo si accrescono le opportunità di inclusione negli spazi della quotidianità, si scalza una barriera, si stabilisce un approccio nuovo supportato da vera empatia. Particolarmente curata sarà la regolazione acustico-luminosa, in modo da non arrecare disagio.

Un’altra innovazione è nell’utilizzo della comunicazione visiva all’interno del punto vendita: i pittogrammi sono stati realizzati secondo i criteri della Comunicazione Aumentativa Alternativa, sottoposti a neuropsicomotricisti esperti di autismo e fatti visionare, nella loro funzionalità, a persone autistiche allo scopo di offrire loro la possibilità di comunicare tramite canali che si affiancano a quello verbale.

Con l’ampliamento, la Coop viene portata a 1.500 metri quadrati, 800 dei quali dedicati alla vendita, nell’ottica di un potenziamento dell’offerta commerciale. Il nuovo supermercato andrà a occupare gli spazi un tempo utilizzati da una banca e successivamente da un negozio di abbigliamento. Il progetto architettonico è stato curato dallo Studio Park Associati di Milano. La facciata sarà in alluminio anodizzato, riciclabile al 100%. Un sofisticato sistema di Intelligenza Artificiale migliorerà l’efficientamento e il contenimento dei consumi. Verrà installato un nuovo impianto fotovoltaico da 136 KWh. L’impianto di illuminazione sarà completamente a led. La gestione degli impianti da remoto consentirà un maggiore controllo dei consumi.

Ci sarà anche un nuovo punto d’ascolto per rafforzare la presenza dei servizi sul territorio dedicati ai soci ed è previsto pure uno sportello automatico per effettuare prelievi con la tessera Bancomat. Nei mesi scorsi è stato sistemato il parcheggio antistante il punto vendita, che era caratterizzato dal fondo sconnesso. Per consentire i lavori, la Coop sarà chiusa dal 27 luglio per riaprire al pubblico il 2 settembre.