Sulle strade di Legnano torna il carabiniere di quartiere

Legnano (Milano), 4 dicembre 2023 – Torna da questo mese sulle strade di Legnano il “Carabiniere di quartiere”, figura di riferimento per commercianti e cittadini che negli ultimi anni, a fasi alterne, aveva già fatto la sua comparsa nello scenario cittadino. I vertici ella Compagnia di Legnano dei militari hanno infatti deciso di ridare spazio a questo ruolo: già nei prossimi giorni sarà facile incontrare la pattuglia formata da due militari che è incaricata di percorrere a piedi gli assi principali della Città, dall’area del Parco del castello per poi attraversare il centro e arrivare, nell’Oltrestazione, alla stazione ferroviaria e poi fin oltre via Venegoni. A seconda delle giornate il servizio verrà svolto inizialmente nelle ore del mattino o del pomeriggio ma il punto di arrivo di questa rinnovata presenza sulle strade è evidente: poter interloquire direttamente con i cittadini e con i commercianti che lavorano nelle diverse zone della città e, allo stesso tempo, aumentare la percezione di sicurezza che la presenza di una divisa comporta. Tra le altre cose nella giornata di oggi è stato il comandante della Legione Carabinieri “Lombardia”, generale di brigata Giuseppe De Riggi, a presentare al Comando provinciale di Milano una rappresentanza di giovani Carabinieri appena giunti al Comando di Legione: anche la Compagnia di Legnano ha dato il benvenuto in questi giorni a nuovi arrivi destinati a rafforzare il gruppo di lavoro dei militari che, sotto la guida del maggiore Pietro Laghezza, operano sul territorio.