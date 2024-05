Studenti da Legnano al campo di sterminio col sindaco Radice: “Ragazzi, semi contro l’orrore”

Legnano (Milano) – “Voi siete i semi che spargiamo per fare la differenza contro l’indifferenza". Così il sindaco di Legnano Lorenzo Radice si è rivolto agli studenti che hanno partecipato alla trasferta organizzata ogni anno da Comune e Anpi locale ai campi di concentramento, con tappa al Castello di Hartheim.

Radice ha preso parte alla visita al castello tristemente noto come uno dei campi di sterminio dell’Aktion T4, il programma nazista che prevedeva l’eliminazione dei disabili: "Ho provato una grande emozione. Durante la cerimonia ho voluto ricordare ai ragazzi che loro oggi sono veri e propri semi che spargiamo per fare la differenza contro l’indifferenza. Perché l’indifferenza è stata il principale complice di quello che è potuto succedere in luoghi come Hartheim che, ancora oggi, trasudano orrore, tragedia e banalizzazione del male".