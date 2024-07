Stralegnanese by Night. Dalla maglia ai bracciali. E l’aiuto a Ananke Family

In attesa di accogliere la vivace folla di partecipanti alla StraLegnanese by Night del 13 settembre, l’U.S. Legnanese 1913 svela tre novità per l’edizione 2024. La prima riguarda la maglia tecnica: chi si iscriverà entro il 31 luglio riceverà una maglia di un brillante rosa acceso. Sul davanti, i loghi di Allianz Viva e Allianz Bank, partner preziosi dell’evento, mentre sul retro sarà raffigurato il castello di Legnano, simbolo della città. La maglia, funzionale e stilosa, permetterà ai partecipanti di ricordare la speciale corsa notturna. La seconda novità è il braccialetto fluo per tutti gli iscritti: si illuminerà con il movimento delle braccia, trasformando il percorso in un suggestivo gioco di luci e colori durante la gara. La terza e più rilevante novità è il sostegno ad Ananke Family: il presidente Luca Roveda correrà con la sua squadra a fianco di questa associazione, che offre supporto alle famiglie di chi è affetto da disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. "In Italia, 3 milioni di persone sono affette da Dan e la pandemia di Covid-19 ha determinato un aumento del 40% di questi disturbi, con gravi ripercussioni sulle famiglie che si trovano disarmate ad affrontare le difficoltà dei figli" spiega la presidente Cinzia Fumagalli.