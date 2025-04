Storie di Resistenza. Sul palco si parla di amori e amicizie

“Avevamo soltanto vent’anni. Storie di amicizia, amori e Resistenza” è il titolo dello spettacolo che verrà proposto domani sera al Cinemateatro Agorà. Protagonisti di questa storia sono Leopoldo Fagnani e Carlo Chiappa, Elisa Restelli e Giampiero Pozzi. e altri ancora. Ragazzi giovanissimi, di Sedriano, Vittuone, e altri paesi del Magentino. All’epoca dei fatti raccontati dagli attori della compagnia Nuova Lepanto, con l’accompagnamento del Corpo Musicale Sedrianese, avevano solo vent’anni. Dopo l’Armistizio del 8 settembre del 1943 decisero di aderire alla Resistenza. La storia partigiana di Leopoldo Fagnani “Poldino” ha inizio nell’estate del 1944 quando, dopo aver conosciuto Carlo Chiappa, decise di entrare nelle Brigate Garibaldi. Assunse le funzioni di responsabile della propaganda, partecipando anche ad azioni di sabotaggio sulla linea ferroviaria Milano-Torino. La loro base era nel bosco di Riazzolo. Nell’agosto di quello stesso anno venne arrestato assieme ad altri partigiani. A tradirli fu un loro amico, il Bestiaccia (il corbettese Luigi Cucchi, loro coetaneo). Dopo essere stato in carcere venne portato a Torriano, nel Pavese, dove venne ucciso dai fascisti. L’evento spettacolo, che racconta di questi fatti, proporrà anche alcune testimonianze inedite raccolte nel 1981 dagli alunni della seconda C della scuola elementare di Sedriano che intervistarono i loro nonni o i genitori su come avevano vissuto la giornata del 25 aprile 1945. I loro racconti sono stati ritrovati nell’archivio della loro maestra, Ermanna Colombo. Lo spettacolo è stato scritto da Francesca Porta, Francesco Albizzati e Chiara Beretta. "Per scrivere la sceneggiatura ci siamo documentati su libri di storia locale e documenti conservati negli archivi di Anpi", racconta il regista Francesco Albizzati. L’accompagnamento musicale del Corpo Musicale Sedrianese prevede i più celebri brani della tradizione della Resistenza e musiche originali scritte e arrangiate per banda dal maestro Paolo Mella.